"Дистанційка" у школах Херсона: як організували навчання

Херсонські школи з 27 січня перейшли на дистанційну форму навчання. Це пов`язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус. Про це сказала директорка управління освіти Херсонської міської ради Наталя Журженко. Як відбуваються уроки, - дізнавалось Суспільне.

У херсонській початковій школі №7 поєднані дитячий садок та школа. Тут є 4 класи, в який навчаються 89 дітей, сказала директорка Інна Поперечнюк.

"В школі видано наказ, яким регламентовано діяльність учнів під час дистанційного навчання. Єдиною платформою і нашому закладі є платформа Zoom. Але вчителі використовують і інші платформи – клас-рум, гугл форми та інші, щоб було зручно контролювати якість освітнього процесу", - каже директорка.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Урок англійської для учнів 4-го класу проводять у двох режимах. Спочатку всі працюють разом за комп`ютером, а потім діти виконують завдання чи вправи до кінця уроку, розповіла заступниця директора Валентина Курченко.

"Коли ми організовуємо процес на дистанційному навчанні, педагоги наші складають адаптований розклад. В ньому вказується тема заняття, журнал, посилання на сторінку і посилання на відеоурок або презентацію. Це зручно, адже не у всіх дітей є гаджети. Педагог це надсилає і діти самостійно відпрацьовують ці заняття", - каже заступниця директора.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

В 51-й школі дітей навчають на платформі гугл-воркспейс. Ганна Мефаник викладає у початковій школі. Для учнів другого класу знання подають у формі вчительського блогу.

"Ми викладаємо матеріал у вигляді відеопояснення. Якщо це дуже складна та нова тема, ми записуємо її самостійно, тому що дитина звикла до вчительської розмови. Їм це цікаво, що вчитель виходить з ними на зв`язок", - говорить вчителька початкових класів Ганна Мефаник.

Уроки з фізики, хімії, географії та біології в цій школі проводять у STEM-лабораторії. Вчитель Дмитро Сидоренко розповів, як він дистанційно викладає фізику.

"У нас є відеокамера, яка направлена на мене і є демонстраційний комп`ютер, який виводить зображення на екран. Діти бачать все, що роблю я. Наприклад, це електризація через тертя", - каже Дмитро Мефаник.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

У спортивній залі вчитель фізкультури записує відеоурок для школярів. Роман Зажерило говорить, що мета цих вправ – відволікти дітей від сидіння за комп`ютером.

"Діти у вільний час можуть переглянути, виконати цей комплекс під час самопідготовки", - сказав вчитель фізкультури.

Заступник директора Роман Синяков говорить, що в їх школі минулого року запровадили електронні щоденники та журнали.

"Діти отримуючи завдання і відвідавши онлайн-уроки, отримують домашні завдання в електронному щоденнику та електронному журналі. З 2021 року у нас не ведеться паперовий журнал та щоденники. Всю інформацію діти отримують в електронному журналі", - каже Роман Синяков.

Що відомо:

З 27 січня школи херсонської області перевели на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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