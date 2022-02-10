В Одеському оперному театрі завершили профілактичні роботи з люстрою, яку опускали до зали для чистки та огляду. Так роблять щороку в лютому або березні. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка побувала на завершенні робіт.

Люстра Одеського оперного театру має 4,5 метри довжини та 9 – висоти, важить 2 тони 300 кілограмів й створена з бронзи та кришталю. 10 лютого працівники Одеської опери завершили цьогорічні роботи з чистки і повернули люстру на своє постійне місце.

Суспільне Одеса

"Коли в Одесі не дуже багато туристів, ми на три дні спускаємо люстру для того, щоб зробити всі маніпуляції з чистки: замінити лампочки, почистити бронзу, помити кришталь, помити плафони", – розповіла екскурсоводка Одеського оперного театру Катерина Єргеева.

Суспільне Одеса

В люстрі Оперного театру встановлено 189 лампочок. Міняють їх всі одночасно.

"За час експлуатації зі строю виходять лампочки, вони перегорають і їх доводиться заміняти. Ми міняємо одразу все 189 штук. Цього разу, слава Богу, люстра наша ніяких сюрпризів нам не принесла. Ми її обслужили, помили, почистили, перевірили всі патрони, перевірили плафони – ставимо на місце", – каже начальник служби електропостачання театру Микола Борисов.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Люстра в Одеському оперному театрі є найбільшою в Україні. Втім, наразі залу театру прикрашає копія, створена в 1958 році – оригінальну у роки Другої світової війни вивезли з країни.

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