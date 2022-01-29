В Одесі представили фотографії переможців конкурсу "I see photo awards 2021”

У художній галереї, приміщення якої розташоване на Катерининській, 25, відкрили виставку фотохудожників, які перемогли у щорічному конкурсі "I see photo awards 2021”. Про це розповів кореспондент Суспільного, який відвідав захід.

Гран-прі конкурсу цьогоріч отримала фотографка із Запоріжжя Віра Мінайлова за серію фотографій "Фрески з майбутнього". В них авторка експериментувала з людською, і, зокрема, особистою пластичністю, розповіла організаторка заходу Марина Курниш.

"Її серія робіт фантастично художня, можна сказати, космічна. Вона розповідає про красу людського тіла. На цих роботах зображена сама авторка, тобто це, якоюсь мірою, автопортрет. Ця серія стала кращою серед більш ніж 100 фотографічних робіт, адже конкурс в нас був направлений не лише на те, щоб автор демонстрував якусь свою окрему роботу, а їх серію", – розповіла організаторка.

Суспільне Одеса

Одним з призерів конкурсу став одеський фотохудожник Михайло Рай. Друге місце чоловіку присудили за серію колажів "Крапка" яку він розробляв протягом кількох років. Автор розповів, у свої роботи він вклав особисті переживання, викликані докорінними змінами у житті.

"Серія присвячена кризі. Я розпочав цю серію у 17-ому році, адже і сам зіштовхнувся з кризою, з необхідністю якихось внутрішніх змін. І саме її я хотів показати на конкурсі, адже більшість людей під час пандемії зустрілись із подібною проблемою", – говорить Михайло Рай.

За словами організаторки конкурсу, переможця та призерів обирали за критеріями ідейного навантаження, вміння працювати з композицією знімку та експериментальності у самовираженні.

"Задачею цього проєкту була популяризація арт-фотографії серед населення України, адже нам хотілось довести мешканцям України, що фотографією можна милуватись не лише в телефоні, чи в фотоальбомі, а і розповісти про те, що фотографія може мати вигляд на стінах інтер’єрів", – сказала Марина Курниш.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Тут усе гармонійно. тут усе так, як і має бути. Тут не відчувається хаосу, не дивлячись на те, що роботи самі по собі різні: десь є класична фотографія, десь перепрацьована у фотошопі, але те, що об’єднує ці фотографії – це ідея. ідея людини", – поділився враженнями відвідувач виставки Владислав Барановський.

"Я прийшла сюди аби отримати візуальний досвід, і ось я дивлюсь – є таке поняття, "чутливість". Його дуже складно пояснити, що до тебе пробивається до твоєї свідомості, підсвідомості, але загалом, я стою тут, дивлюсь на ось це все, і я просто знаходжусь тут, поміж усього, дивлюсь на це, бачу, відчуваю", – запевнила відвідувачка Юлія Шибіркіна.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Виставка триватиме з 28 січня до 28 лютого. Вхід вільний.

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