Центр досліджень визвольного руху оприлюднив першу частину оцифрованих документів з архіву Української повстанської армії, який знайшли у Стратинських лісах Івано-Франківського району. Про це Суспільному розповів член ученої ради центру, генеральний директор Національного музею "Тюрма на Лонцького" Руслан Забілий.

Центр досліджень визвольного руху опублікував понад 30 документів на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху. Папери знайшли у молочному бідоні та металевій скриньці у 2019 році.

Руслан Забілий каже, архів — об'ємний і дуже добре збережений.

"Йдеться не лише про 30 документів, які виставлені для загалу. Йде мова про кількасот документів. Серед масиву документів є хроніки повстанських сотень. Деякі з них є зовсім невідомими хроніками в історії підрозділів УПА. Наприклад, сотня "Гайдамаки", яка діяла на теренах Долинщини, — абсолютно невідомий документ досі. Але він там є", — розповідає Руслан Забілий.

Фото: Galinfo Руслан Забілий розповідає, що документи містять відомості про формування сотень УПА та їхні рейди

Хроніки сотень "Сірі Вовки" та "Бурлаки" з воєнної округи "Лисоня" вперше стануть доступними публічно.

За словами Руслана Забілого, архів укладався для проводу ОУН і головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Адже найбільше конвертів із матеріалами з цього архіву адресували на номер підпільної пошти "612", який належав головному командиру Української повстанської армії. Тоді Роман Шухевич перебував на Рогатинщині (нині — Івано-Франківський район — ред.).

Унікальність знахідки, вважає Руслан Забілий, полягає в тому, що багато матеріалів передали й перенесли зв'язківці із Закерзоння.

"Це — перша така знахідка на Рогатинщині, де фігурують документи саме з цієї території. Чому так? Бо на Рогатинщині, яка була окремим окружним проводом ОУН у структурі підпілля і розташована на стику трьох областей, постійно базувалися, приходили, проходили і проводили наради провідники з різних регіонів", — пояснює Руслан Забілий.

Фото: Електронний архів Українського визвольного руху Важливим елементами архіву є хроніки сотень "Сірі вовки" і "Бурлаки" з воєнної округи "Лисоня"

У повідомленні Центру досліджень визвольного руху зазначають, що важливим елементами архіву є хроніки сотень "Сірі вовки" і "Бурлаки" з воєнної округи "Лисоня", відомості про формування кількох сотень УПА, про вишкільні табори, побут, рейди та інші події з їхнього життя. Серед документів колекції — інформація про підвищення у ступенях та нагородження Хрестами Бойової Заслуги вояків УПА з переліком їхніх псевдо.

Руслан Забілий розповів Суспільному, що, досліджуючи архів, натрапив на річ, яка його "здивувала" і є "неординарною" і "небанальною" в історії УПА. Але про це він розповість згодом, коли дослідить "наступні порції" документів.

Що відомо

Документи УПА, що знайшли в Івано-Франківському районі, історики передали до львівського меморіального музею "Тюрма на Лонцького". Повстанський архів знайшли 12 січня у лісі між селами Воронів та Руда.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини