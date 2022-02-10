Херсонка Ірина Курашова створює картини у техніці "tunnel book" або книжковий тунель. Свою історію майстриня розказала Суспільному.

Ірина Курашова спеціалізується на художніх виробах, виготовлених з картону та паперу. Серед її робіт – об’ємні листівки, виконані у техніці папертоль. Книжковим тунелем зацікавилася рік тому, розповідає майстриня.

"Я познайомилася з цією технікою в інтернеті. Вона мені дуже сподобалася і я її собі зберегла та досить тривалий час до неї не поверталася. Потім була виставка. Я займаюся книжковими ілюстративними виставками. Була виставка книжок, присвячених оркестру. Я подумала, чому б не спробувати цю техніку і не зробити оркестр", - розповіла майстриня.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Паперові тунелі створюються на згадку про якийсь захід, також їх використовують як сувеніри для туристів, говорить Ірина Курашова. За її словами, схожість із тунелем з’явилася ще 18 століття, це - як мінітеатр з ляльковими акторами. Роботу може зробити будь-хто, в кого є фантазія, каже Ірина. В інтернеті обирають тварин, дерева і вигадують сюжет.

Як каже Ірина Курашова, техніка не складна, але вимагає терпіння. Своєму мистецтву вона навчає інших. На один із майстер-класів прийшли діти. Серед них - Яромир. Говорить, було складно - вирізали, потім клеїли і виходила робота.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Ми беремо, наприклад, 5 рамок. У нас буде 5 шарів. Позаду можна видрукувати будь-який фон. Це може бути небо або, наприклад, ліс. Можна без фона, зробити гарним, ажурним. Якщо додати освітлення, то в нас вийде такий ліхтар", - каже Ірина Курашова.

Назва "tunnel book" прийшла з англійської. Перші вироби у цій техніці були створені на честь будівництва першого у світі підводного тунелю завдовжки 459 метрів під річкою Темза у Лондоні, розказала майстриня.

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