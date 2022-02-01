Офіцерка поліції в'яже іграшки. Херсонська майстриня розказала про своє хобі

Наталя Місюкевич - підполковниця поліції у відставці. П’ять років жінка в’яже іграшки. При цьому майстриня продовжує працювати на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. З майстринею на її робочому місці поспілкувалось Суспільне.

Щоб підготуватись до зйомок, довелося просити людей принести іграшки зі своїх колекцій, розказує Наталя Місюкевич. Виставку робити не планує. Говорить, іграшки не мають залежуватись.

Фото: Суспільне Херсон

"Почалось ось із цієї восьминіжки, яка з’явилась, коли у мене народилася онука Лізонька. Подзвонила донька в один прекрасний момент і каже: "Мам, у нас такий тренд – восьминоги для немовлят до року. Ось ці восьминіжки з їх цікавими такими щупальцями - це саме те, що треба. Дітки заспокоюються, граючись. Багато діточок, я знаю. Присилали мені мами світлини малят, які із задоволенням грались цими іграшками", - каже майстриня.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне.Херсон

В’яже із 7 років, коли мама дала до рук спиці і нитки, говорить Наталя. З початку були шалики для ляльок, потім - одяг для себе і рідних. Переважно працювала спицями. З гачком спершу була на «ви», розказала майстриня. Майже усі іграшки безшовні, щоб діти не відірвали деталі, граючись.

"Для мене це - години півтори - дві. Це від початку в’язання і до закінчення формування такої іграшки. Іграшки, в’язані з плюшевої пряжі, досить легко в’яжуться і швидко. Це вечір", - каже жінка.

Фото: Суспільне Херсон

Наталя за освітою журналістка. У поліції працювала з представниками засобів масової інформації, писала статті, робила фото та відео. В'язати на роботі, навіть в обідню перерву, бракує часу, говорить Наталя. Хоча рукоділля бере завжди із собою. Понад усе вдячна чоловіку і донці, які підтримують і дають час на улюблену справу вдома.

"Це - не робота, це - задоволення. Одного разу, коли під моєю світлиною у фейсбуці мій однокашник з університету написав: "У тебе фінансові проблеми?" А я написала, що - ні. Це - не фінансові проблеми. Ці іграшки - мій релакс, моє задоволення, мій відпочинок", - каже майстриня.

Ідеї шукає в інтернеті, серед спільнот майстринь у соцмережах або придумує сама. Є серія тарганів, які символізують особливості характеру своїх власників, говорить Наталя.

"Це - тарган моєї колеги. Вона його забрала і поселила у себе в кабінеті. Це - вона червоний колір дуже полюбляє. Навіть не знаю, який би для себе колір обрала? Мабуть, яскраво жовтий, такий як сонечко", - каже жінка.

Фото: Суспільне Херсон

Майстриня хоче зв’язатися з лікарнями, де виходжують недоношених немовлят, щоб запропонувати у подарунок пледики зі стовідсоткової вовни. Торік жінка брала участь у благодійній акції.

"Нам пояснили, що немовля, яке народжується раніше терміну, має не дуже розвинені нервові закінчення. Окрім тепла, яке несуть такі пледи, вони трішечки подразнюють поверхню шкіри. Нервові закінчення таким чином стимулюють розвиток дитини", - говорить Наталя Місюкевич.

Іграшки, які залишились в неї з різних причин, Наталя хоче роздати дітям, виклавши свої роботи у соцмережі.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне.Херсон

"Я вважаю, що кожній іграшці потрібна своя дитинка. Хочу подарувати. Вони не повинні лежати у пакеті чи коробці. Вони повинні надихати", - каже майстриня.

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