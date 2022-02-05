Херсонська дизайнерка розробляє альтернативні сукні для наречених

Шість років тому херсонка Людмила Дуляницька, підшукуючи собі весільну сукню, зрозуміла, що не може знайти ту, в якій почувалась би комфортно. З тих пір дизайнерка-модельєр вирішила шити альтернативні сукні для наречених.

Рокерша, хіпі, етно, бохо, мінімалізм, будь-яких кольорів і відтінків – Людмила створює сукні на особливий випадок для молодят з "історією". Усі елементи вбрання – з натуральних тканин і матеріалів.

Людмила не лише шиє весільні сукні, перш за все – вона художниця. Стіни студії прикрашають її роботи, дипломи за участь у всеукраїнських конкурсах і фешн-показах.

Фото Вікторіїї Бесединої Фото: Вікторія Беседіна

Дизайнерка любить привносити в народний стиль елементи сучасності, працює з тканинами з бабусиної скрині та магазинів секонд-хенду. Фотосесії проводити у різних туристичних місцях Херсонщини.

"В мене є сукня з рушника, який вишивала бабуся. Для мене ця сукня є прикладом сучасності і минулого. Бабуся віддала мені цей рушник. Говорили, він нікому не потрібен, якщо він мені потрібен можу забрати. Вона говорила, що не розуміє, що я з нього можу зробити. В результаті, я поки наважилась зробити, бабуся вже померла, вона не бачила цей результат. Але я рада, що все-таки зробила це. Тому що задумка – і в поєднанні матеріалів сучасних і минулих. Типу – льон і євросатін і шовк. І вишивка. Тут є і кристали Сваровські і бісер і бабусина вишивка, яка виглядає так харизматично, аутентично і стильно", - розказує дизайнерка Людмила.

Не шукати альтернативу, а створювати її. Про те, що буде модельєром суконь Людмила знала вже давно, а що шитиме весільні, зрозуміла на власному.

"Альтернативні, це інший варіант подачі весільних суконь, ніж прийнятий у нас традиційно. Тобто, наречена може бути, як рокершою, так хіпі чи бохо. А можна взагалі, максималізм простий. Тобто, зберігаєш індивідуальність, при тому не втрачаючи якість, естетику і цінність цієї події", - каже Людмила.

За її словами останнім часом замовляють багато чорних та інших кольорів весільні сукні.

"Якщо у пари є якась історія, цінність цієї події в якомусь місці. І колір важливий, і інше, то, чому б і ні", - каже майстриня.

Фото: Аліна Стельмах Фото: Аліна Стельмах

У стилях – немає меж, є лише одне правило – альтернативні сукні шиються з тканин, які "дихають". Мереживо, гудзики, все оздоблення створюються у студії Людмили Дуляницької. Концептуальність не повинна шкодити якості.

"Я сама дуже вибаглива до якості. До того, щоб моє тіло дихало. Щоб приємно було носити. Тому це – або шовк, або коттон, або льон, трикотаж бавовняний – всякі максимально приємні тканини, натуральні. Це все ми використовуємо. Нестандартні також. До речі, є в нас ще один паралельний проект, де я створюю сукні із тканин, які ви знайшли у бабусі. Там 100 років вони лежать. Або – секонд-хенда – там знайшли шмат якісної тканини", - розповідає Людмила Дуляницька.

Людмила – засновниця бренду альтернативної весільної сукні. Говорить, що вчиться поєднувати в собі фантазійного творця і бізнесвумен. Але при цьому знайомить весь світ з краєвидами і туристичними місцями Херсонщини.

"Ми випустили колекцію, зйомку до якої робили в Станіславі. Я намагаюсь завжди зберігать і свої цінності і місцеві традиції. У нас і на Солоних озерах біля Чаплинки зйомка була. І біля Скадовська, на лимані. Намагаюсь підтягувати наші класні ресурси, можливості для того, щоб передати культуру та атмосферу", - каже дизайнерка альтернативних суконь для наречених.

Олена Ліщенко

Читайте також:

Офіцерка поліції в'яже іграшки. Херсонська майстриня розказала про своє хобі

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber