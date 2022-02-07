У Херсоні відкрилась виставка картин викладачів художніх шкіл

У Херсонській світлиці обласного центру народної творчості відкрили виставку робіт викладачів образотворчого мистецтва Херсонщини.

Марина Воробйова – одна з авторок виставки викладає у першій школі мистецтв. Малює з дитинства, а професійно – після університету, говорить жінка.

"Надихають всі наші чудові краєвиди Херсонської області. Малюю пейзажі, квіти, море. Ця картина має назву "Вечір. Останні промінці кінця літа", - каже художниця.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Наталія Савенко представила на виставці графічні малюнки.

"Малюю давно, мабуть, через це і почала працювати у художній школі, бо душа прагне творчості. Це окремі були роботи, створені для творчого челенджу на платформі інстаграм. Я виграла колись і заохочую усіх брати участь у таких змаганнях", - каже Наталія Савенко.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Таку виставку проводять один раз на два роки, розпочали 8 років тому, говорить Олена Радова, директорка обласного навчально-методичного центру культури та мистецтв.

"Приїздили викладачі разом зі своїми дітьми і як було приємно спостерігати, коли діти дивляться і кажуть: "Це ж наш викладач". Розумієте, з’являється натхнення для роботи", - говорить Олена Радова.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Директорка дитячої художньої школи Юлія Сліпіч розказала, у вчителів малювання потреба у самовираженні не менша, ніж в учнів.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Ми звикли, що педагоги, які працюють в школі, це - педагоги. Але вони ще всі - творчі особистості. Тому сьогодні нам надзвичайно приємно бачити їх з іншого боку. З боку їх власного вираження, їх творчого пошуку, тому що робота з дітьми вимагає постійного пошуку, постійного вдосконалення", - говорить директорка дитячої художньої школи.

Галина приїхала з Нової Каховки, щоб представити акварелі та роботи, написані олійними фарбами.

"Перша моя професія – художник кераміки. Звісно, нас вчили на мотивах Петриківки й тому любов до квітів дуже велика. На день народження колежанки нашої ми виходимо на Дніпро, це літній період, липень, і пишемо етюди", - каже художниця.

На картинах Юрія Шапка - багато дитячих облич. У художній школі викладає кілька десятків років і називає себе хронографом школи, а моделями стають учні, розказав чоловік.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Все те життя, яке проходить навколо мене, я його трохи фіксую. Інколи, коли у мене з’являється зайва хвилинка, я малюю дітей. Діти із задоволенням мені позують і водночас тут проходить якийсь процес навчання", - каже Юрій Шапко.

Виставка в обласному центрі народної творчості працюватиме до 11 лютого.

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