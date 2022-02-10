У Дніпрі вантажівка зачепила автовежу, внаслідок чого травмувалися двоє співробітників ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ". Про це повідомила прессекретарка Дніпровського відділу поліції Аліна Стаднік.

За її словами, подія трапилась 9 лютого близько 15-ої години на вулиці Набережна Перемоги.

32-річний водій вантажівки, не розрахувавши габарити, зачепив автовежу комунального підприємства, внаслідок чого травмувалися двоє чоловіків, які у цей час виконували висотні роботи. Їх доставили до лікарні Мечникова.

Як повідомив заступник медичного директора лікарні Мечникова Олександр Толубаєв, рятувальний пасок не дав одному зі співробітників, 40-річному чоловіку, випасти з люльки автовишки, він отримав забій черепно-мозкової стінки. Після обстеження його відправили на амбулаторне лікування.

Пасок його колеги, 38-річного чоловіка, розірвався. Він впав з висоти десяти метрів та наразі перебуває в реанімації.

"У нього важка поєднана травма: черепно-мозкова травма, забій другого ступеня. Також у чоловіка численні переломи кісток лицьового скелету, перелом кісток передпліччя, зап’ястка, надколінника, кісток обох стоп. Зараз його стан залишається важким, він на апараті штучної вентиляції легень", - розповів Олександр Толубаєв.

Директор ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ" Батир Азімов говорить:співробітники були пристебнутими, місце проведення робіт огороджено, позаду комунальної машини знаходилась ще одна автівка, яка перешкоджала рух. Також територія була обладнана всіма знаками та конусами.

Слідчі Дніпра внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція – обмеження волі на строк до трьох років.

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