Минулими вихідними, 29 та 30 січня, до лікарні Мечникова у Дніпрі доставили десятьох людей, які травмувалися у різних ДТП. Про стан травмованих на брифінгу розповів заступник головного лікаря, нейрохірург Юрій Скребець.

"Ці вихідні, на жаль, були плідними на ДТП. В результаті, у лікарню доставили десятеро пацієнтів. Двох з них обстежили та направили до неврологічного відділення за місцем проживання. Ще восьмеро знаходяться у реанімаційному, травматологічному та хірургічному відділеннях ", - розповів Юрій Скребець.

Четверо з травмованих — пішоходи, ще четверо — травмовані внаслідок аварій пасажири та водій. Троє з них перебувають у реанімаційному відділенні, один — у хірургічному. За словами лікаря, стан цих пацієнтів — тяжкий.

Одна з аварій трапилася на вул. Вернадського. Водій не впорався з керуванням та в`їхав у дерево. Внаслідок аварії травмувалися дві жінки, одну з них рятувальникам довелося вирізати з автомобіля. Травмовані наразі у реанімації.

ДСНС у Дніпропетровській області ДТП на вул. Вернадського: водій легковика в’їхав в дерево

Ще одна 21-річна жінка, яка знаходиться у реанімації, отримала травми в аварії біля автовокзалу: її збила автівка. Жінка отримала травми внутрішніх органів, перелами стегна, гомілки і таза. Стан тяжкий.

Внаслідок аварії, яка трапилася на перехресті вулиць Гагаріна та Чернишевського у Дніпрі, водій легковика отримав вивих суглоба та забої тулуба і кінцівок. Зараз він у відділенні травматології у стані середньої тяжкості.

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