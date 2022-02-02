ДТП за участі маршрутки у Дніпрі: загинув пасажир

У Дніпрі зіткнулися міський автобус "Mercedes Sprinter" та тягач "DAF" з напівпричепом. Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 лютого о 8-ій годині ранку на вулиці Передовій.

Попередньо встановлено, що задню частину мікроавтобуса, який рухався по маршруту №4 (вул. Моторна – площа Старомостова), винесло на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього сталося зіткнення з фурою.

В результаті аварії загинув 49-річний пасажир автобуса, ще один — госпіталізований до лікарні з тілесними ушкодженнями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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