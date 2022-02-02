У Дніпрі зіткнулися легковий автомобіль "Chery Tiggo" та вантажівка "Renault Magnum". Про це йдеться на сайті обласного управління ДСНС.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 лютого о 00:52 на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського.

На момент прибуття рятувальників до місця події, працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували 37-річного травмованого пасажира автомобіля "Сhery" до міської клінічної лікарні №16.

За допомогою буксировочного тросу надзвичайники витягнули автівку з-під причепа вантажівки та деблокували тіла двох загиблих.

Внаслідок події загинули 37-річний водій легковика та пасажир, дані якого встановлюються.

42-річний водій фури не постраждав.

Як повідомляється на сайті обласної поліції, попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля "Chery Tiggo" виїхав на перехрестя з вул. Василя Сухомлинського на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автопоїздом «Renault Premium» з напівпричепом «Kogel», який рухався на зелений сигнал світлофора.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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