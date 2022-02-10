"Молнупіравір" від COVID-19 у регіони: скільки отримає Харківщина

Міністерство охорони здоров'я розподілило на Харківщину понад 2,5 тис. курсів "Молнупіравіру" — таблеток, які запобігають прогресуванню коронавірусної хвороби.

Усього між регіонами розподілили 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19, повідомили 10 лютого у пресслужбі МОЗ.

За наказом МОЗ, Харківщина отримає 2545 пляшок "Молнупіравіру" — усього 101 800 капсул. Коли саме препарат з'явиться у медзакладах, перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда не уточнив: "Найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров'я".

moz.gov.ua

"Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих умов зберігання, його зручно приймати. Сімейні лікарі першочергово призначатимуть "Молнупіравір" пацієнтам із групи ризику, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого", — сказав Комаріда.

За його словами, стежити за наявністю препарату у лікарні можна за допомогою сервісу "Є-ліки", а продаж через аптеки не планується.

Що відомо

26 січня МОЗ схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

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