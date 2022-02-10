В Івано-Франківську до відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні встановлять живу експозицію "Барикада пам’яті". Також у місті відбудеться хода пам’яті. Про це під час засідання виконавчого комітету розповів начальник управління внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш.

З його слів, живу експозицію розгорнуть 18 лютого на Вічевому майдані. Розпочнуть працювати над "Барикадою пам’яті" об 11:00.

"До 16:00 долучатимуться люди, франківці, які теж зможуть споруджувати цю барикаду. Також тим, хто є тут присутній, пропонуємо поставити свій підпис на випадок необхідності повторити ці події та взяти участь у Майдані чи встати на захист нашої держави", — каже Ігор Кінаш.

О 16:00 відбудеться хода пам’яті до Меморіального скверу. Там проведуть віче, а охочі покладуть квіти та лампадки до могил Романа Гурика та інших Героїв України.

В Івано-Франківську також вшанують загиблих у боях за Дебальцеве. 20 лютого в Архікатедральному соборі об 11:30 відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні, загиблими під Дебальцевим та у російсько-українській війні. О 12:00 також відбудеться хода пам’яті до Меморіального скверу, де проведуть віче. Ігор Кінаш розповів, що у сквері пролунає дзвін пам’яті за загиблими.

12 лютого в Івано-Франківську також розпочнуть відзначати День вшанування учасників бойових дій. Того самого дня у коледжі фізичного виховання відбудуться змагання із настільного тенісу серед військових.

15 лютого у парку Воїнів-інтернаціоналістів відбудеться віче-реквієм, після якого організатори розгорнуть польову кухню. А впродовж наступних двох тижнів, каже Ігор Кінаш, учасники бойових дій зустрічатимуться із франківськими школярами.

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