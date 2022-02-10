В Івано-Франківську до відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні встановлять живу експозицію "Барикада пам’яті". Також у місті відбудеться хода пам’яті. Про це під час засідання виконавчого комітету розповів начальник управління внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш.
З його слів, живу експозицію розгорнуть 18 лютого на Вічевому майдані. Розпочнуть працювати над "Барикадою пам’яті" об 11:00.
"До 16:00 долучатимуться люди, франківці, які теж зможуть споруджувати цю барикаду. Також тим, хто є тут присутній, пропонуємо поставити свій підпис на випадок необхідності повторити ці події та взяти участь у Майдані чи встати на захист нашої держави", — каже Ігор Кінаш.
О 16:00 відбудеться хода пам’яті до Меморіального скверу. Там проведуть віче, а охочі покладуть квіти та лампадки до могил Романа Гурика та інших Героїв України.
В Івано-Франківську також вшанують загиблих у боях за Дебальцеве. 20 лютого в Архікатедральному соборі об 11:30 відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні, загиблими під Дебальцевим та у російсько-українській війні. О 12:00 також відбудеться хода пам’яті до Меморіального скверу, де проведуть віче. Ігор Кінаш розповів, що у сквері пролунає дзвін пам’яті за загиблими.
12 лютого в Івано-Франківську також розпочнуть відзначати День вшанування учасників бойових дій. Того самого дня у коледжі фізичного виховання відбудуться змагання із настільного тенісу серед військових.
15 лютого у парку Воїнів-інтернаціоналістів відбудеться віче-реквієм, після якого організатори розгорнуть польову кухню. А впродовж наступних двох тижнів, каже Ігор Кінаш, учасники бойових дій зустрічатимуться із франківськими школярами.
Читайте також
- До Дня Соборності. На Франківщині бійцям передали два дзвони пам'яті з комплексу "На горі Карачун"
- В Івано-Франківську вшанували пам'ять героїв, полеглих у боях за Донецьке летовище
- На Франківщині ветерани АТО/ООС колядують, щоб зібрати гроші для бійців російсько-української війни
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!