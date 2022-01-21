21 січня приблизно о 12:30 у терміналі аеропорту "Івано-Франківськ" учасники військового оркестру 44 окремої артилерійської бригади з Тернополя зіграли перші ноти композиції "Шана". Так розпочався захід зі вшанування пам'яті героїв, полеглих у боях за Донецьке летовище у 2014-2015 роках.

Головний сержант оркестру Василь Кизима каже, що оборонці аеропорту своїм вчинком показали незламність українців.

Фото: Суспільне Карпати

"Сьогодні ми своїми творами вшановуємо пам'ять героїв, які обороняли Донецький аеропорт. У новітній історії України наші воїни-кіборги показали, що вони — незламні і сильні духом. Велика слава воїнам, які віддали найдорожче за Україну", — сказав Василь Кизима.

Фото: Суспільне Карпати

Після "Шани" оркестр виконав твір "Мелодія" Мирослава Скорика. Пасажири, які проходили терміналом, зупинилися послухати композицію і вшанувати пам'ять героїв.

Фото: Суспільне Карпати

Заступник військового комісара обласного центру комплектування та соціальної підтримки з морально-психологічного забезпечення, підполковник Юрій Мухін каже, що такі заходи повинні гартувати бойовий дух суспільства.

Фото: Суспільне Карпати

"Це — віддання шани героїчним захисникам Донецького аеропорту, кіборгам, які 242 дні обороняли летовище. Коли не витримував бетон, але витримував бойовий дух. Коли хлопці стояли до останнього. Воїни фактично зупинили наступ загарбників. Ми згадуємо наших героїв і їхній бойовий дух повинен гартувати суспільство. Такі заходи, я вважаю, — обов'язкові", — сказав Юрій Мухін.

Завершили акцію вшанування пам'яті бійців інструментальним виконанням Гімну України.

Фото: Суспільне Карпати

Голова Івано-Франківської обласної асоціації учасників та ветеранів АТО Мирослав Кріль каже, що у боях за Донецький аеропорт взяли участь декілька прикарпатців. Є бійці з Франківщини, які загинули, обороняючи летовище.

"Це були і добровольчі формування, і військові 95 бригади, частина — з 80 бригади. Сьогодні, на жаль, їх тут немає. Там, на летовищі, воювали різні люди — по-різному мислили, розмовляли різними мовами. Але вони хотіли захистити свою країну, свою Батьківщину. Це і була основа, стержень, заради якого вони гинули. Для них захист Донецького аеропорту означав захист всієї країни", — сказав Мирослав Кріль.

Фото: Суспільне Карпати

Тернопільський оркестр виконує віче-реквієм в Івано-Франківську у пам'ять за кіборгами п'ятий рік поспіль. Цю акцію проводять у всіх міжнародних аеропортах України.

Що відомо

16 січня в Україні відзначали День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Летовище українські воїни обороняли 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015. У боях за аеропорт загинули приблизно 100 бійців, понад 400 отримали поранення.

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