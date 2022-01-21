Два дзвони пам'яті з меморіального комплексу "На горі Карачун" 21 січня передали бійцям батальйону поліції "Івано-Франківськ" та 80 окремої десантно-штурмової бригади у пам'ять про побратимів, які загинули при звільненні Слов'янська у 2014 році, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
Захід відбувся у селищі Верховина на Івано-Франківщині у межах соціально-відповідального проєкту волонтерів та військових "Дорогами війни... Від Карачуна до Говерли". Його приурочили до Дня Соборності України.
Капелани освятили дзвони. Присутні хвилиною мовчання та трьома пострілами вшанували пам'ять загиблих воїнів УПА та АТО/ООС.
Мати загиблого бійця Марія Пацина розповідає, що її 25-річний син Дмитро загинув 29 серпня у 2014 році під Іловайськом.
"Молюся та згадую, більше нічого не залишається робити нам — матерям. Спогади — дуже важкі. Особливо, коли ти чуєш духовий оркестр та вистріли, здається, що це вчора було, а вже вісім років минуло. На жаль, немає спокою в сім'ях загиблих, на Сході не припиняється війна. Мені б дуже хотілося, щоб в цьому році все змінилося і припинилася війна. Щоб наша влада та народ не забували цих хлопців, які загинули, щоб ми мирно спали", — каже Марія Пацина.
Вшанувати пам'ять загиблих побратимів приїхали 20 бійців 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Вони несли почесну варту біля меморіалу. Тимчасовий виконувач обов'язків командира бригади з морально-психологічного забезпечення Іван Климкович розповів, що з початку війни на Донбасі загинули 43 бійці їхньої "десятки".
"Ми повинні вшановувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя. Це — люди, які свідомо пішли захищати свою Батьківщину та полягли за те, щоб наша Україна була незалежною, за те, щоб наші діти могли жити, вчитися та продовжити наші здобутки в мирній державі", — сказав Іван Климович.
За словами голови Верховинської райдержадміністрації Василя Бровчука, на війні загинули п'ятеро бійців з району. Їхні сім'ї отримують матеріальну та іншу необхідну допомогу.
"Сьогоднішній захід спрямований на об'єднання Сходу і Заходу. Кожна людина мала б роботи внесок у це, і до Дня Соборності ми єднаємося з нашими однодумцями. Ідея акції полягає в тому, щоб допомогти одне одному зрозуміти, що в нас йде війна, і ми хочемо, щоб вона закінчилася перемогою. І всі, хто воює на Сході, повернулися живими та здоровими, а цей захід нагадує, що ми це маємо робити спільно", — сказав Василь Бровчук.
До кінця року у межах проєкту "Дорогами війни... Від Карачуна до Говерли" військовим бригадам та підрозділам з різних областей України передадуть 12 таких дзвонів.
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