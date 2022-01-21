Два дзвони пам'яті з меморіального комплексу "На горі Карачун" 21 січня передали бійцям батальйону поліції "Івано-Франківськ" та 80 окремої десантно-штурмової бригади у пам'ять про побратимів, які загинули при звільненні Слов'янська у 2014 році, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Захід відбувся у селищі Верховина на Івано-Франківщині у межах соціально-відповідального проєкту волонтерів та військових "Дорогами війни... Від Карачуна до Говерли". Його приурочили до Дня Соборності України.

Фото: Суспільне Карпати

Капелани освятили дзвони. Присутні хвилиною мовчання та трьома пострілами вшанували пам'ять загиблих воїнів УПА та АТО/ООС.

Фото: Суспільне Карпати

Мати загиблого бійця Марія Пацина розповідає, що її 25-річний син Дмитро загинув 29 серпня у 2014 році під Іловайськом.

"Молюся та згадую, більше нічого не залишається робити нам — матерям. Спогади — дуже важкі. Особливо, коли ти чуєш духовий оркестр та вистріли, здається, що це вчора було, а вже вісім років минуло. На жаль, немає спокою в сім'ях загиблих, на Сході не припиняється війна. Мені б дуже хотілося, щоб в цьому році все змінилося і припинилася війна. Щоб наша влада та народ не забували цих хлопців, які загинули, щоб ми мирно спали", — каже Марія Пацина.

Фото: Суспільне Карпати

Вшанувати пам'ять загиблих побратимів приїхали 20 бійців 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Вони несли почесну варту біля меморіалу. Тимчасовий виконувач обов'язків командира бригади з морально-психологічного забезпечення Іван Климкович розповів, що з початку війни на Донбасі загинули 43 бійці їхньої "десятки".

"Ми повинні вшановувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя. Це — люди, які свідомо пішли захищати свою Батьківщину та полягли за те, щоб наша Україна була незалежною, за те, щоб наші діти могли жити, вчитися та продовжити наші здобутки в мирній державі", — сказав Іван Климович.

Фото: Суспільне Карпати

За словами голови Верховинської райдержадміністрації Василя Бровчука, на війні загинули п'ятеро бійців з району. Їхні сім'ї отримують матеріальну та іншу необхідну допомогу.

"Сьогоднішній захід спрямований на об'єднання Сходу і Заходу. Кожна людина мала б роботи внесок у це, і до Дня Соборності ми єднаємося з нашими однодумцями. Ідея акції полягає в тому, щоб допомогти одне одному зрозуміти, що в нас йде війна, і ми хочемо, щоб вона закінчилася перемогою. І всі, хто воює на Сході, повернулися живими та здоровими, а цей захід нагадує, що ми це маємо робити спільно", — сказав Василь Бровчук.

До кінця року у межах проєкту "Дорогами війни... Від Карачуна до Говерли" військовим бригадам та підрозділам з різних областей України передадуть 12 таких дзвонів.

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