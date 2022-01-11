На Прикарпатті учасники Яремчанської регіональної спілки ветеранів АТО ходять з "Атошною колядою", щоб зібрати гроші на підтримку бійців російсько-української війни, розповів Суспільному ветеран АТО/ООС Володимир Губарчук.

Вперше спільну коляду вони організували у 2018 році. Бійці колядували у Яремчі, Татарові, Ворохті та Яблуниці. Наступного року "пішли у коляду" в Микуличині. У 2021 році ветерани зробили перерву, бо не знали, як люди відреагують на коляду у карантин. Цьогоріч традицію відновили, каже Володимир Губарчук, який у 2014-2015 воював під Дебальцевим.

"Заколядовані гроші ми постійно спрямовували на потреби учасників АТО/ООС, передусім тих, які перебувають на фронті. У нас є волонтерська група "Дорянський борщик", то їм теж допомагали. Вони постійно працюють — надсилають на фронт і вареники, і борщові набори — все, що потрібно. Допомагаємо і ветеранам, які вже є тут і потребують допомоги, є випадки. Звичайно, ухвалюємо рішення Спілкою, не хтось один, а на зборах кожну копійку ми з хлопцями обговорюємо — куди й на що спрямувати", — розповідає боєць.

"Від щирого серця дякую вам, дорогі колядники, за такий великий позитив, який ви принесли до нашого двору. Радість до мурашок на тілі, до сліз на очах. Якби не ваш спів і коляда церковна, я б не відчула свят. Татарів, я горджуся тобою і людьми, які тебе наповнюють", — подякувала ветеранам на Facebook-сторінці жителька села Татарів Наталія Кульчицька.

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