31 січня близько 14 години поблизу села Олександрівка Новоград-Волинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення транспортних засобів одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, 30-річний водій автомобіля "Renault Laguna", рухаючись у напрямку села Чижівка та виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою "DAF" під керуванням 57-річного жителя району, а потім з автомобілем "ЗІЛ-130" під керуванням 30-річного жителя Новограда-Волинського, який рухався у попутному напрямку.

"Внаслідок ДТП пасажир автомобіля "Renault Laguna" загинув на місці події, його особу наразі встановлюють правоохоронці, – каже Алла Ващенко. – Водій цього ж автомобіля отримав травми та був ушпиталений до реанімаційного відділення Новоград-Волинської лікарні".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Також травми отримала 67-річна пасажирка вантажівки "DAF". Медичну допомогу їй надали без госпіталізації.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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