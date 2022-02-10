Романчук не виступатиме за Рівненщину. Спортсмен пояснив своє рішення

Дворазовий призер Олімпіади у Токіо, рівненський плавець Михайло Романчук з 2022 року виступає за Хмельницьку область. Про таке рішення спортсмена стало відомо з профільного Міністерства, повідомив Суспільному 10 лютого начальник обласного управління у справах молоді та спорту Віталій Ліпський. Михайло Романчук розповів, що приймав рішення, зважаючи на перспективи після завершення кар'єри.

Михайло Романчук у кінці 2021 року написав на Міністерство молоді та спорту заяву з проханням всі його виступи з січня 2022 року зараховувати за Хмельницькою областю, розповів Віталій Ліпський. Про таке в Рівненській облдержадміністрації наприкінці року дізнались з Міністерства.

"Міністерство видає щорічно наказ, де затверджує списки команд і вже у тому списку його затвердили як спортсмена Хмельницької області. Нікого він не ставив до відома, для нас це було великим здивуванням. Від нас він отримав все, що згідно з законом, можна було отримати. Все що обіцяли, все виконали й заплатили", – коментує начальник профільного управління.

За словами Віталія Ліпського, за час, коли плавець виступав від Рівненщини, він отримав квартиру у Рівному, після олімпіади – 1,5 млн грн на покращення житлових умов, земельну ділянку під будинок в обласному центрі. Спортсмен отримував одноразові виплати, йому призначали і максимальні стипендії. У серпні 2021 року Романчук отримав звання "Почесний громадянин міста".

"Завдяки його виступам ми в плаванні заробили дуже багато очок і, відповідно, це впливало на результат області в загальному рейтингу. Згідно з рейтинговими очками це – втрата дуже суттєва", – резюмував Віталій Ліпський.

Михайло Романчук розповів Суспільному, що пішов з Рівненщини не через образи чи непорозуміння. Він вдячний Рівному за те, що отримав після Олімпіади.

"Справді, такою підтримкою мало хто зі спортсменів може похвалитися, це факт. Але рішення було прийняте, тому що прийшов час обирати місце проживання на майбутнє. З дружиною вирішили, що це буде Хмельницький, там ми будемо облаштовуватись. Всі ми дорослі люди, розуміємо, що на спорті життя не закінчується. І мені потрібно зараз думати, чим я буду займатися після спортивної кар'єри, яка, на жаль, не така довга, як хотілось би", – пояснює Михайло Романчук.

Тренер з плавання Петро Нагорний, який медаліста Олімпійських ігор Михайла Романчука, Суспільному заявив, що продовжує співпрацю зі спортсменом. Перехід його до Хмельницької області коментувати відмовився.

Що відомо

25-річний плавець Михайло Романчук виступав у Токіо на двох дистанціях. На 800 метрів вільним стилем він виборов бронзову медаль, а на 1500 метрів – срібну. Романчук є вихованцем рівненської спортивної школи №2.

Його дружина – хмельничанка Марина Бех-Романчук, яка у стрибках в довжину на Олімпіаді посіла 5-те місце. Нині подружжя живе у Хмельницькому. У Рівному у Михайла Романчука живуть батьки та сестра.

Михайло Романчук у 2022 році отримуватиме підвищену стипендію від Хмельницької ОДА у розмірі 17 тис. грн та персональну стипендію Хмельницького міського голови у розмірі 10 тис. грив щомісячно.

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