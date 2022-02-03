Без масок на вулицях та з дискотеками. Італія послаблює карантинні обмеження

Уряд Італії ухвалив рішення частково послабити у лютому запроваджені через COVID-19 карантинні обмеження

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Зокрема, із 10 лютого у країни буде скасована вимога про обов’язкове носіння медичних захисних масок на вулиці. Також починаючи з 11 лютого у країні дозволять проводити дискотеки, однак за умови дотримання обмежень на кількість гостей.

Окрім того, COVID-сертифікати людей, які отримали бустерну дозу вакцини від захворювання, більше не обмежуватимуться за терміном дії. Також бустерне щеплення не вимагатиметься для людей, які перехворіли на COVID-19 після повного курсу вакцинації, а у тих, хто перехворів після першої дози вакцини, сертифікат діятиме протягом пів року після одужання.

Більшість карантинних обмежень у країні діятимуть лише для тих людей, які не мають COVID-сертифікату. Водночас використання масок у приміщеннях все ще лишатиметься обов’язковим.

Раніше послаблення карантинних обмежень анонсував прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.

Що відомо

30 грудня уряд Італії анонсував нові обмеження для громадян, які не зробили щеплення проти COVID-19, на тлі зростання захворюваності через поширення штаму "Омікрон".

5 січня Італія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років.

Італія на період з 16 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року заборонила в’їзд до країни навіть вакцинованим проти коронавірусу громадянам України. Такі обмеження італійський уряд країни запровадив через поширення більш заразного штаму "Омікрон".

Уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

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