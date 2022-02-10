На Житомирщині зареєстрували ще 2 601 випадок інфікування COVID-19

На Житомирщині за добу, 9 лютого, підтвердили коронавірус у 2 601 жителя області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 29 тисяч жителів Житомирщини. Померли чотирнадцятеро людей.

Про це 10 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

9 лютого лабораторний центр провів 3 294 дослідження на наявність захворювання – у 2 601 жителя області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 29 415 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще чотирнадцятеро людей:

69-річний чоловік та 84-річна жінка – жителі Малина;

73-річний житель Попільні;

п'ять чоловіків віком 75, 70, 79, 61 та 57 років – жителі Житомира;

95-річна жителька Житомирського району;

80-річний житель Овруча;

78-річна жителька Черняхова;

80-річний житель Чуднова:

дві жінки віком 39 та 41 рік – жительки Ємільчине.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 426 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 943 жителів, Бердичеві – 295, Коростені – 249 та Новограді-Волинському – 190.

9 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 802 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 177 803 жителя, з яких 144 962 вже одужали.

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