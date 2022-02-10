Напад на помічника генпрокурора: поліція затримала одного з підозрюваних

Правоохоронці затримали одного із чоловіків, яких підозрюють у нападі 7 лютого на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі та його побитті.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного з нападників затримали", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, ним виявився 34-річний іноземець. Чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

"Розшук його спільників продовжується", — додали в МВС.

Раніше у Нацполіції повідомили, що 7 лютого група невідомих осіб напала на радника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі.

"7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. Попередньо встановлено, що до потерпілого — помічника генпрокурора — на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події", — розповіли правоохоронці.

У результаті нападу 49-річного Адеїшвілі шпиталізували із травмами.

Хто такий Адеїшвілі

Зураб Адеїшвілі — грузинський та український політик. У різні роки обіймав посади міністра юстиції, міністра державної безпеки, генерального прокурора та голови адміністрації президента за часів президентства Міхеіла Саакашвілі. У 2012 році Адеїшвілі залишив Грузію. У 2013 році Грузія через Інтерпол оголосила Адеїшвілі у міжнародний розшук. Проте у 2015 році Інтерпол припинив розшук.

У Грузії проти Адеїшвілі ведеться декілька кримінальних справ: про перевищення службових повноважень, незаконну конфіскацію майна, доведенні до банкрутства банку "Банк Карта". За перевищення повноважень суд Тбілісі у 2021 році заочно засудив Адеїшвілі до 4,5 років позбавлення волі. У 2017 році за незаконну конфіскацію майна Адеїшвілі заочно засудили до 1,5 років ув'язнення. Грузія неодноразово просила Україну про екстрадицію Адеїшвілі, проте отримувала відмову.

У квітні 2021 року Адеїшвілі відмовився від грузинського громадянства.

З 2015 року Адеїшвілі був консультантом в уряді України у питаннях антикорупційного законодавства. Пізніше Адеїшвілі став радником в Офісі Генерального прокурора.

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