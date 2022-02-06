Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 3 лютого вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу. Причиною цьому є відсутність кворуму.

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик та ​​голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко в ефірі "Українського радіо" розповіли, чому один із найважливіших антикорупційних органів залишається без керівника.

Чому комісія не змогла затвердити результати конкурсу

Андрій Боровик: Знаходити раціональні пояснення, коли конкурс триває вже понад рік, дуже важко. Я слабо вірю в те, що комісія місяцями не може зібратися, тому що в кожного є якісь свої справи і не розуміє рівня відповідальності. Чомусь міжнародні представники, які є також в комісії від Ради прокурорів, знаходять час, хоча вони так само доволі зайняті люди. А у певних представників від Верховної Ради постійно є якісь причини: чи то відрядження, чи то святкування століття університету, чи щось ще. Це банальне затягування. Тому що, на жаль, наша політична влада зараз не зацікавлена в чому, щоб керівник САП був повноцінним, повноправним і був нарешті призначеним.

Зараз складається така ситуація, що за відсутності керівника САП є його виконувач обов'язків. Але він не має всіх тих самих прав, що постійний керівник. Фактично всі ці права зараз має пані Венедіктова, яка є генеральним прокурором начебто всієї України, але, будемо чесними, це є політичним призначенням, і не будемо забувати, з якої фракції її було призначено і що це колишня народна депутатка фракції "Слуга народу". Таким чином, вона має доступ до всіх топ-корупційних справ, які розслідуються НАБУ і супроводжуються САП. Відповідно, політична еліта тримає на контролі, що там відбувається, можливо, щоб ненароком не вийти на самих себе.

Тобто боротьба з корупцією на топ-рівні, а особливо з корупціонерами, які є причетними зараз до влади, будуть просто спускатися на гальма. Таким чином, Україна не зможе демонструвати те, що в нас є незалежні антикорупційні органи, які керуються виключно законом, метою боротьби з корупцією і подоланням корупції на найвищому рівні, а є політичний вплив. Це жодним чином не впливає позитивно на стан справ в країні й абсолютно не висвітлює нашу країну як таку, що йде на шляху боротьби з корупцією, хоча з кожними виборами кожен політик обіцяє, що буде з цим боротися.

Володимир Фесенко: Це не затягування. Це зрив конкурсу. Це продовження не просто саботажу, а агресивної протидії антикорупційним реформам. Почалося це ще в часи Порошенка. Тоді блокували ухвалення закону про антикорупційний суд, і в останню мить під тиском Заходу та громадськості вдалося ухвалити цей закон. Тоді зривали через Конституційний Суд норму про незаконне збагачення, потім вже відновили після 2019 року. Зараз ми бачимо теж зрив і намагання заблокувати роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Такий же ризик є щодо конкурсу по голові НАБУ, який цього року на нас очікує. Я думаю, що зараз потрібно продумати, яким чином зламати цю ситуацію. Тут, скажу відверто, негативну роль відіграють депутати, пов'язані з Ігорем Коломойським.

Як довго можуть затягувати з оголошенням переможця

Андрій Боровик: На жаль, жодного ліміту в часі немає. Жодної відповідальності у членів комісії також насправді немає, а якби була, то, чесно кажучи, це доволі небезпечний інструмент впливу. Була надії на те, що і Офіс президента, і сам президент розуміють рівень відповідальності за цей конкурс, тому що ще в кінці серпня у спільній заяві президентів Зеленського та Байдена були слова про цей конкурс, що він негайно має закінчитися. Після цього були неодноразові заяви наших міжнародних партнерів різного рівня, в тому числі послів "Великої сімки" в листопаді, коли ми продовжували меморандум с МВФ. Також було обіцяно, що ми закінчимо конкурс до 1 грудня. Зеленський на своїй пресконференції, коли його запитали про вплив заступника керівника його офісу Татарова, сказав, що ніякого впливу немає і все нормально. Але так само Зеленський казав, що нічого страшного, у випадку з депутатом Трухіним, з яким розгорівся скандал на цьому тижні щодо ДТП після того, як виявили відео з поліцейських камер. Насправді все виявилося зовсім інакше. Я думаю, тут так само воно зовсім інакше.

У випадку з нашими партнерами, я думаю, що українська влада трошки розраховує на те, що у нашої країни є безпекові виклики. І на фоні цих викликів хай це питання якось саме по собі живе. Все одно міжнародні партнери мають нас підтримувати, оскільки ми маємо протистояти зовнішньому ворогу. Тут важко з цим не погодитися. Але мені здається що наша влада забуває про те, що міжнародні партнери пам'ятають будь-які наші кроки та те, що ми не робимо. І далі для стратегічної нашої взаємодії та комунікації воно точно це пам'ятатимуть при будь-яких наступних обіцянках як влади, так і конкретно Зеленського.

Що відомо

У серпні 2020 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причину такого рішення він не назвав. У НАБУ заявили, що звільнення Холодницького не вплине на перебіг розслідувань Національного антикорупційного бюро.

Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував ще 25 січня 2021 року. У липні оголосили двох фіналістів конкурсу — Олександра Клименка та Андрія Синюка. Але керівника досі не обрали. США і ЄС неодноразово закликали до прозорого завершення конкурсу, щоб САП не лишалася без очільника.

На засіданні 19 жовтня 2021 року Конкурсна комісія не змогла обрати керівника САП через відсутність кворуму. З аналогічної причини не відбулися засідання комісії 24 грудня та 3 лютого 2022 року.

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