У Києві побили радника генерального прокурора

Група невідомих осіб напала на радника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі 7 лютого. Поліція з'ясовує обставини нападу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. Попередньо встановлено, що до потерпілого — помічника генпрокурора — на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного чоловіка госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Хто такий Адеїшвілі

Зураб Адеїшвілі — грузинський та український політик. У різні роки обіймав посади міністра юстиції, міністра державної безпеки, генерального прокурора та голови адміністрації президента за часів президентства Міхеіла Саакашвілі. У 2012 році Адеїшвілі залишив Грузію. У 2013 році Грузія через Інтерпол оголосила Адеїшвілі у міжнародний розшук. Проте у 2015 році Інтерпол припинив розшук.

У Грузії проти Адеїшвілі ведеться декілька кримінальних справ: про перевищення службових повноважень, незаконну конфіскацію майна, доведенні до банкрутства банку "Банк Карта". За перевищення повноважень суд Тбілісі у 2021 році заочно засудив Адеїшвілі до 4,5 років позбавлення волі. У 2017 році за незаконну конфіскацію майна Адеїшвілі заочно засудили до 1,5 років ув'язнення. Грузія неодноразово просила Україну про екстрадицію Адеїшвілі, проте отримувала відмову.

У квітні 2021 року Адеїшвілі відмовився від грузинського громадянства.

З 2015 року Адеїшвілі був консультантом в уряді України у питаннях антикорупційного законодавства. Пізніше Адеїшвілі став радником в Офісі Генерального прокурора.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

"Проти мене застосовувались тортури". Саакашвілі на суді звернувся до українців

Депутата Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві, затримали в НАБУ. Він сам туди прийшов

Чому гальмується обрання голови САП. Відповідають очільники TI Ukraine та Центру досліджень "Пента"

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу