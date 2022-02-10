Одещина третій день поспіль лідер за кількістю нових випадків COVID-19

За минулу добу 9 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 918 людей. 311 хворих одужали, чотири – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків – Одещина. Далі йде місто Київ (3 880), на третьому місці – Житомирська область (2 602).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 294 016 громадян,

одужали 234 510 людей,

померли 5 784 хворих,

наразі хворіють 53 722 мешканці області.

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