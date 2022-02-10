2 людини померло, у 1471 людини підтвердили коронавірус за добу на Сумщині

У Сумській області за добу коронавірус підтвердили у 1471 людини. 2 людини померли від ускладнень хвороби. Такі дані оприлюднили 10 лютого на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Одужання за добу підтвердили у 1388 людей. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 26 924 людини.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 168 125 людей, з яких 3069 людей померли. Одужання підтвердили у 138 132 жителів області.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини на Сумщині отримали 453 людини, другу дозу – 766 людей, вакцинувалися бустерною дозою – 659. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 446 267 людей, двома дозами – 427 426.

Лікарні, виділені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування, заповнені на 50,2 %. До апаратів ШВЛ в області підключені 43 людини.

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