У США планують дозволити вакцинацію проти COVID-19 для дітей молодших за 5 років

Вже 21 лютого в США планують дозволити використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей віком до 5 років проти COVID-19.

Про це йдеться у педіатричній інструкції з вакцинації, створеній американським Центром з контролю та профілактики захворювань.

Повідомляється, що використання вакцини планується дозволити попри те, що наразі ще не отримано повних даних клінічних досліджень для дітей віком від двох до чотирьох років.

15 лютого відбудеться зустріч зовнішніх радників Управління з продовольства та медикаментів США, де буде вирішено, чи рекомендувати використання вакцини для вказаної вікової групи. Менш ніж за тиждень після цієї зустрічі може розпочатися вакцинація.

Планується, що перші дози отримають діти на територіях з підвищеним ризиком COVID-19.

Якщо вакцинацію дозволять, для маленьких дітей доза вакцини буде значно меншою ніж для інших вікових груп. Для вікової групи до 5 років планується використання 3 мікрограмів вакцини. Діти віком від 5 до 11 років отримують 10 мікрограмів вакцини. Особи старші 12 років отримують 30 мікрограмів вакцини.

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