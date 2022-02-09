Рівно місяць залишається до закінчення реєстрації на ЗНО-2022. Стартувала вона 1 лютого і за цей час оформили 13 тисяч карток учасників.

Одинадцятикласник Віталій Третьяков сьогодні зареєструвався на зовнішнє незалежне оцінювання

"Цього року я закінчую школу та планую здавати ЗНО з історії України, англійську мову та математику, українську мову та літературу, бо вони потрібні мені для вступу на спеціальність «Публічне управління та адміністрування». Процедура реєстрації була нескладною, все зрозуміло, та допоміг інструктаж, де сказали повністю, що робити, і кожен крок був відомий", - каже хлопець.

Учитель інформатики Іван Манько розказав, що кілька років тому один з їхніх учнів зареєструвався на тест з іспанської мови, хоча в школі її не викладають. Це було незвично.

"Усі діти відповідально ставляться до предметів, які обирають. Знають точно, яку українську мову їм обирати, яку англійську – мається на увазі рівень. І, звісно що, математику. Вони всі вже пройшли підготовку на курсах і дізналися про ті документи, які потрібні для вступу до їх навчального закладу", каже вчитель інформатики.

Директорка Ірина Мітковська говорить, що школа № 27 є опорним пунктом здачі тестів ЗНО

"Цього року в нас 57 випускників, вони всі до єдиного реєструються на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, тому що стовідсотково наші учні вступають до вищих навчальних закладів", - говорить директорка.

Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася майже 10 днів тому, розповів директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко.

"Загалом ми очікуємо близько 19,5 тисячі учасників – це з навчальних закладів. І певний відсоток випускників минулих років також традиційно братиме участь у зовнішньому незалежному оцінюванні", сказав директор центру.

Максим Кирпенко говорить, що сформовані комплекти документів надходять до центру оцінювання якості, де їх перевіряють

"Протягом 5-7 днів достатньо, щоб нам опрацювати комплект реєстраційних документів і направити у відповідь сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо в цей період відбувається чи то зміна прізвища, чи то переїзд в інший населений пункт, чи то учасник передумав здавати одні предмети і вирішив складати інші, в них є час до 9 березня внести зміни до першопочатково наданих персональних даних", - каже Кирпенко.

Тести почнуть здавати в кінці травня.

"Що стосується вступу до вищих навчальних закладів, до цього переліку із чотирьох предметів додається ще один предмет, і максимальна кількість предметів, на який учасник може зареєструватися, - 5. Одним із нововведень цього року є те, що окрім цих предметів, які держава фінансує і гарантує як безкоштовні, учасник може замовити додатковий предмет. Він може за власні кошти замовити таку послугу", - говорить директор центру.

Випускників минулих років серед учасників ЗНО, за словами Максима Кирпенка, зазвичай 10-15%. Вони можуть отримати допомогу з реєстрації в аграрно-економічному університеті, говорить відповідальна за пункт реєстрації та за проведення ЗНО в Херсонському аграрно-економічному університеті Оксана Романова.

"У нашому пункті ми реєструємо всіх охочих випускників минулих років. Серед них є багато тих, хто зацікавлений у спеціальностях нашого університету. Тому ми надаємо консультацію щодо реєстрації та щодо спеціальностей", сказала Романова.

Ліза Токаленко говорить, закінчила медичний коледж, працювала кілька років, а тепер вирішила отримати вищу освіту

"Я дізналася від своїх знайомих, що в аграрно-економічному університеті з’явилася нова спеціальність - «Фізична культура та спорт». Мене це дуже зацікавило. Я прийшла дізнатися про неї більше та щоб мені допомогли зареєструватися на ЗНО. Мені роз’яснили процес, було зовсім нескладно", - каже дівчина.

Максим Кирпенко говорить, відкладати реєстрацію не варто, щоб був час оформити все правильно та уникнути технічних ускладнень.

Що відомо:

На Херсонщині з 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання.

Першим предметом, необхідним для кожної зі спеціальностей, є українська мова і література або українська мова. Другим конкурсним предметом на бюджетні місця буде математика або історія України, а для вступників на контракт заклади можуть запропонувати власний перелік предметів на вибір вступника.

Український центр оцінювання якості освіти визначив вартість пробного ЗНО у 2022 році. Вона різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 гривень.

24 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення затвердити новий порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Найпопулярнішими предметами зовнішнього незалежного оцінювання-2021 стали українська мова і література, історія України та математика. Останній предмет не слали близько 32% абітурієнтів.

У 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики. Водночас найменший відсоток тих, хто не склав, був з фізики.

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