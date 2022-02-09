Міністерство освіти і науки навело перелік предметів, з яких слід успішно пройти незалежне зовнішнє оцінювання, щоб вступити до університету.

Як повідомляє пресслужба Міносвіти, першим предметом, необхідним для кожної зі спеціальностей, є українська мова і література або українська мова.

"Успішно склавши ЗНО з української мови і літератури, учасники зможуть вступати на будь-яку омріяну спеціальність, адже отримають не тільки результати тестування з обраного навчального предмета, але й додатково – результат ЗНО з української мови. Однак важливо зазначити, що результат ЗНО з української мови не можна буде використати замість результату з української мови і літератури", — наголосили в міністерстві.

При цьому для абітурієнтів, які вступатимуть на бакалавра (або магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), другий і третій конкурсні предмети різняться залежно від обраної спеціальності. Повну інформацію про те, якими саме мають бути ці предмети, наведено у Додатку 4.

Тим абітурієнтам, які прагнуть здобути ступінь молодшого бакалавра, знадобляться результати з двох конкурсних предметів, зазначили в Міносвіти. При цьому для мистецьких спеціальностей таким предметом стане творчий конкурс.

"Першим предметом є українська мова або українська мова і література. Другий предмет ЗНО пропонується на вибір вступника з переліку других та третіх предметів, зазначених у таблиці Додатка 4. Для мистецьких спеціальностей другим предметом є творчий конкурс, який складається у закладі освіти", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, для тих, хто вступатиме на основі молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра чи молодшого бакалавра, необхідно буде отримати результати ЗНО з двох предметів, а також скласти фахове випробування у закладі освіти.

"Першим предметом, як у двох попередніх випадках, є українська мова або українська мова і література. Другим конкурсним предметом для таких вступників за вибором закладу освіти у разі участі у конкурсі на бюджетні місця буде математика або історія України, а для вступників на контракт заклади можуть запропонувати власний перелік предметів на вибір вступника", — пояснили в міністерстві.

Як нагадали у Міносвіти, цього року абітурієнти зможуть використовувати результати ЗНО 2019-2022 років.

З умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році можна ознайомитись за посиланням.

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Що відомо

П'ятого січня розпочалася реєстрація на участь у пробному Зовнішньому незалежному оцінюванні-2022.

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