На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 1 557 жителів

На Житомирщині за добу, 8 лютого, підтвердили коронавірус у 1 557 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 27 тисяч жителів Житомирщини. Померли восьмеро людей.
Про це 9 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
8 лютого лабораторний центр провів 1 768 досліджень на наявність захворювання – у 1 557 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 27 630 жителів Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще восьмеро людей:
- 89-річна жінка та двоє чоловіків віком 56 і 60 років – жителі Житомира;
- 83-річний житель Житомирського району;
- 74-річна жителька Коростеня;
- двоє чоловіків віком 73 та 79 років – жителі Бердичева;
- 85-річний житель Чуднова.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 412 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 938 жителів, Бердичеві – 295, Коростені – 249 та Новограді-Волинському – 190.
8 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 1 077 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 175 202 жителя, з яких 144 160 вже одужали.
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