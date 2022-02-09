На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 1 557 жителів

На Житомирщині за добу, 8 лютого, підтвердили коронавірус у 1 557 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 27 тисяч жителів Житомирщини. Померли восьмеро людей.

Про це 9 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

8 лютого лабораторний центр провів 1 768 досліджень на наявність захворювання – у 1 557 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 27 630 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще восьмеро людей:

89-річна жінка та двоє чоловіків віком 56 і 60 років – жителі Житомира;

83-річний житель Житомирського району;

74-річна жителька Коростеня;

двоє чоловіків віком 73 та 79 років – жителі Бердичева;

85-річний житель Чуднова.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 412 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 938 жителів, Бердичеві – 295, Коростені – 249 та Новограді-Волинському – 190.

8 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 1 077 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 175 202 жителя, з яких 144 160 вже одужали.

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