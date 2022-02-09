КПВВ "Чонгар" на Херсонщині відвідала делегація з Естонської Республіки

Делегація з Естонського парламенту разом із українськими колегами 9 лютого побували на КПВВ Чонгар. Естонцям показали, як облаштований контрольний пункт в’їзду – виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Там же гості дали пресконференцію. Естонські високопосадовці на адмінмежі говорили про підтримку України, яку надає і готова надавати і далі їхня країна, сказав голова Парламенту Республіка Естонія Юрі Ратас.

"Ми приїхали сюди з Естонії, з нашого Парламенту, щоб показати свою підтримку українцям, які зараз борються за суверенітет і незалежність України. Наше завдання - нагадати світові, що війна в Україні триває вже 8 років. Це має бути зупинене. Будь - яка спроба вторгнення в незалежну країну – це грубе порушення міжнародного права і це потягне за собою серйозні наслідки. Ми тут також, щоб показати, що Україна не залишиться сам на сам із цим", - каже голова Парламенту Республіка Естонія.

Фото: Херсонська облдержадміністрація

Член Естонського Парламенту Урмас Рейнсалу, який також відвідав сьогодні КПВВ Чонгар сказав, що вважає Крим частиною України і Естонія ніколи не визнає незаконну анексію півострова.

"Ми засуджуємо усі порушення міжнародного права та прав людини, які відбуваються у Криму та які здійснює Російська Федерація. З беззаконня не може народитися порядок і нам потрібно спільно працювати над тим, щоб була політична воля усіх західних країн, щоб стояти поруч з українцями. Політичні лідери тієї країни та виконавці військових злочинів та злочинів проти людства мають отримати вироки в судовому порядку", - говорить Урмас Рейнсалу.

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя Дмитро Лубінець сказав, що зараз головна мета – не дозволити Російській Федерації розділити питання Донбасу і Криму.

"Ми, в першу чергу, наголошуємо, що повертати тимчасово окуповані території Україна буде тільки політико-дипломатичними методами. Ми робимо все, щоб наші збройні сили стали міцнішими, зокрема і завдяки нашим партнерам. Але ми захищаємо нашу державу і тимчасово окуповані території ми не будемо повертати військовим шляхом", - сказав Дмитро Лубінець.

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