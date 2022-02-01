Інтроскопи встановили на КПВВ "Каланчак". За допомоги рентгено-телевізійної системи перевіряють багаж подорожніх на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Як працюють інтроскопи та чи полегшили вони роботу прикордонників - дізналось Суспільне.

20-40 секунд і вміст багажу переглянутий і перевірений. На моніторі, розказує прикордонник, чітко видно контури предметів і лікарські препарати. Зброю видно, навіть якщо вона у декілька шарів замотана у тканину чи плівку.

"Розпізнаємо за кольором. Для прикладу, на валізі видно, що синє – це залізо. Є органіка і не органіка. І тут також це розпізнається. У валізі заборонених предметів не видно. Ми бачимо одяг і цукерки. На наркотики валізу перевіряє собака", - говорить прикордонник.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Таких рентгено-телевізійних інтроскопів на пункті в’їзду-виїзду "Каланчак" встановили по одному в обох напрямках. Раніше валізи оглядали митники. Після змін у законодавстві перевірку поклали на прикордонників, розказує речник Херсонського загону Іван Шевцов.

"З метою безпеки, покращення швидкості подорожувальників на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" були встановленні рентгено-телевізійні інтроскопи. Цей прилад дозволяє виявляти заборонені речі. А саме зброю – холодну і вогнепальну, також і боєприпаси", - говорить Іван Шевцов.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Ілона – кримчанка. Дівчина часто перетинає адмінмежу. Розказує, що зараз значно скоротився час перевірки.

На пункті в’їзду-виїзду інтроскоп працює другий тиждень. За цей час, розказує Іван Шевцов, прикордонники виявили у чоловіка набої.

Рентгено-телевізійні інтроскопи встановлені на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" за допомоги міжнародної спільноти.

Читайте також

Обладнання для огляду багажу встановлюють на КПВВ Херсонщини

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber