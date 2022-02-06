Лабрадор Лед та спаніель Яра служать на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" на Херсонщині. Це – їх перше і єдине місце роботи. Завдання собак – пошук наркотичних речовин.

Лабрадору Леду – 7 років. Спеціалізація його – наркотики. Господар собаки, кінолог Ігор, розповів, як Лед унюхав у чоловіка, який перетинав адмінмежу у бік окупованого Криму, марихуану. Каже, коли пес знаходить наркотики, він позначає або сидінням або лежанням і свою роботу Лед обожнює.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Навчання Лед проходив у Великих Мостах на Львівщині, розказує Ігор. На службі Лед відповідальний, серйозний і слухняний, а вдома - добрий і ніжний. За словами кінолога, порозуміння з ним знайшли в перші хвилини. Лед любить дітей і свого господаря.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Другий собака, який наразі на службі - спанієль Яра, їй чотири роки. Андрій її тренує з 6 місяців. Для пошуку наркотиків, каже кінолог, спанієлі найкращі. Вони через маленький зріст можуть залізти у важкодоступні місця. Як говорить Андрій, з нею працюють 4 роки. Взяв її маленькою повіз на навчання у Львівську область і звідти разом працюють.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Яра, каже Андрій, - собака з характером. Настрій від агресивної до ніжної може змінюватися за кілька хвилин. До своїх речей і свого місця не підпускає нікого. Говорить, характер у неї цікавий - може бути доброю, а може і погарчати.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

У державній прикордонній службі є собаки різних порід, розказує речник Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов. Та є породи, які підходять саме для прикордонної служби у контрольних пунктах в’їзду – виїзду. Це - лабрадори, спанієлі, німецькі вівчарки та бельгійські вівчарки - малінуа. Собака заступає на службу разом зі своїм господарем-кінологом. Чергують вони добу.

"Вони заступають на добу, але є певний час, коли їм дають відпочити. Коли великий пасажиропотік, наприклад влітку, то на посту може бути чотири собаки. Зараз пасажиропотік невеликий, тому двох собак вистачає", - говорить Іван Шевцов.

Із собакою, каже Іван Шевцов, кінолог проводить увесь час. Вони разом і працюють, і навчаються, і відпочивають.

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