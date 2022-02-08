У центрах надання адміністративних послуг на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" встановили планшети з доступом до відкритої сторінки офіційного інтернет-представництва Президента України.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

"Відсьогодні з метою підвищення соціальної згуртованості та захисту конституційних прав, зокрема громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, кожен охочий особисто може звернутися до Президента України у ЦНАПах, які межують з ТОТ АР Крим", — написав заступник голови Херсонської ОДА з цифрової трансформації та цифровізації Павло Кулик.

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