Газ зі сміття: як у Хмельницькому метан перетворюють у електрику

Виробляє стільки електроенергії, що може забезпечити невелике село. Це робить із сміття спеціальна біогазова установка, встановлена на Хмельницькому міському полігоні твердих побутових відходів, каже головний інженер установки Євген Окулик. Апаратуру встановили 4 роки тому. Вона перетворює метан на електрику та віддає її в об’єднану енергетичну систему України.

Хмельницьке міське сміттєзвалище має площу 8 гектарів, знаходиться за містом, розповідає виконуючий обов’язки начальника полігону Василь Каськов. За його словами, відходи з Хмельницької тергромади щодня привозять сюди з 3-ї години ночі до 12-ї дня. Після встановлення поблизу полігону твердих побутових відходів газоелектрогенераторної установки, каже чоловік, на ньому зменшилася кількість пожеж: "Цьогоріч ми не мали серйозних загорянь. А до того були дуже часті загоряння, бо газ виходить назовні, він з’єднується із киснем, і маленької іскри від поліетилену вистачало, щоб він загорівся".

Відходи, які розкладаються на сміттєзвалищі за допомогою бактерій, утворюють газ метан, розповідає головний інженер когенераційної газоелектрогенераторної установки Євген Окулик. За його словами, цей газ розподіляється по сміттєзвалищі. На його площі розташовані 87 свердловин, глибина кожної - 12 метрів. Як каже Євген Окулик, зі свердловин метан потрапляє в установку: "За допомогою газодуйки – це спеціальний насос, який призначений для того, щоб викачувати і створювати розрідження в самому тілі полігону. Він доставляє біогаз, який викачаний з полігону, він доставляє в двигун внутрішнього згоряння".

Такий двигун, за словами Євген Окулика, працює подібно двигуну машини. Тільки тут він перетворює газ на електроенергію, яка, за його словами, подається в об’єднану енергетичну систему України. За одну годину переробки такої електроенергії може вистачити для села площею з Олешин. "Порівняння кількості витрати енергії газу на електричну енергію - це складає більше, ніж 300 кубів метану за годину на еквівалент електричної енергії. Близько 500 кіловат", - каже Євген Окулик.

13 відсотків від продажу всієї енергії з переробки метану надходить в комунальне підприємство "Спецкомунтранс", каже директор Олександр Зімін. За його словами, ці гроші використовують для ремонту техніки, яка є на полігоні, та на різні потреби.

"Щомісяця з лічильників ми знімаємо показники електроенергії, яку вони віддали державі. 13 відсотків з коштів, які вони отримують від того, що продають електроенергію, перераховують на комунальне підприємство. Це щомісяця, в середньому, 140-150 тисяч гривень"№, - каже Олександр Зімін.

Таку біогазову установку підприємство розмістило на сміттєзвалищі згідно угоди, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, договір уклали на 10 років: "За прогнозами експертів, покладів біогазу на цьому полігоні, орієнтовно, вистачить ще на 6-8 років. Ми отримали грант – 5 мільйонів євро, підтверджений від Європейського союзу, безповоротний. Ми зараз закінчуємо вже тендерну документацію і плануємо, орієнтовно, на початку березня оголосити тендер на рекультивацію, розширення, з подальшим закриттям полігону".

Як каже Микола Ваврищук, полігон планують накрити мембраною, що збільшить кількість біогазу. За його словами, після цього установка зможе працювати тут довше.