Лісничі Хмельниччини - про те, що робити з поваленими буревієм деревами

30 гектарів лісу пошкодив буревій на території Проскурівського лісового господарства на Хмельниччині, каже головний лісничий підприємства Олександр Костюк. За його словами, вітер валив дерева на всій території лісового господарства протягом кількох днів у січні цього року. Які саме дерева були пошкоджені, що з ними робитимуть далі та яка причина повалення – дізнавалося Суспільне.

Ліс поблизу села Педоси Чорноострівської громади належить до угідь Проскурівського лісового господарства, загальна площа якого- 5400 гектарів, і розташоване воно на територіях колишніх Старокостянтинівського та Волочиського і Хмельницького районів. На території цього лісу у період з 14 по 18 січня буревій пошкодив ясени та сосни, розповідає головний лісничий Олександр Костюк. За його словами, аби забрати повалені дерева, зараз їм потрібні спеціальні дозволи.

"Частково пошкоджені лісові насадження в Хмельницькому та Старокостянтинівському лісництві. Нам необхідно акт лісопатологічного обстеження від "Вінницялісозахист". Тільки після того ми зможемо зробити відведення в даному насадженні і займатися розробкою даних дерев", - каже лісничий.

Чоловік додає: дерева з лісу після отримання дозволу потрібно забрати якнайшвидше. Після того їх розроблятимуть на круглі лісоматеріали, дрова та реалізовуватимуть на аукціоні. Чи повалить дерево під час буревію, залежить від його кореню, каже Олександр Костюк: "Найчастіше внаслідок буревію страждає така порода, як ясен звичайний, оскільки він має поверхневу кореневу систему".

За словами Олександра Костюка, за пошкоджену деревину підприємство сплатить до держбюджету рентну плату: "Сума якої нараховується згідно встановлених і чинних тарифів. І тільки після оцінки відведених дерев в рубку складається грошова оцінка, згідно якої визначається рентна плата".

Ситуація з поваленими деревами в Проскурівському лісовому господарстві є прикладом вітровалу, розповідає кандидатка біологічних наук Людмила Казімірова: "Це коли вітер зніс саме кореневу систему рослин і повалив завдяки силі і потужності все дерево, вивернувши коріння".

За її словами, ясени вітер може повалити через гниття кореня дерева: "Це велика біда всієї Європи. І багато вчених різних галузей спробують знайти причину і ліки від цієї хвороби. Запобігти такому явищу просто неможливо. Передбачити кліматичні загрози також неможливо".

Людмила Казімірова говорить: висаджувати нові дерева на місці повалених можна буде навесні.

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