На Хмельниччині до суду скерували обвинувальні акти щодо сільських голів, які підробляли заповіти померлих односельчан, щоб заволодіти їх землями.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

"За даними слідства, голова села "розпорядилась" майном давно померлих односельчан, які за життя нікому його не заповіли. На підставі підроблених нею заповітів її знайомі отримали у власність більше 5 га землі. Інша обраниця не посоромилась оформити заповіт щодо 3,3 га землі на ім’я свого чоловіка", - повідомили у прокуратурі.

Додають, сільських голів обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службове підроблення (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 4250 до 12750 грн.

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