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Щоб заволодіти землями сільські голови підробляли заповіти померлих односельчан на Хмельниччині
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Щоб заволодіти землями сільські голови підробляли заповіти померлих односельчан на Хмельниччині

Владислав Васильчук
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Щоб заволодіти землями сільські голови підробляли заповіти померлих односельчан на Хмельниччині Pixabay, умовне

На Хмельниччині до суду скерували обвинувальні акти щодо сільських голів, які підробляли заповіти померлих односельчан, щоб заволодіти їх землями.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

"За даними слідства, голова села "розпорядилась" майном давно померлих односельчан, які за життя нікому його не заповіли. На підставі підроблених нею заповітів її знайомі отримали у власність більше 5 га землі. Інша обраниця не посоромилась оформити заповіт щодо 3,3 га землі на ім’я свого чоловіка", - повідомили у прокуратурі.

Додають, сільських голів обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службове підроблення (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 4250 до 12750 грн.

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