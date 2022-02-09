На Каховському заводі на Херсонщині працівники не отримують зарплату майже рік

Працівники Каховського заводу електрозварювального устаткування позиваються до суду через заборгованість по заробітній платі. За словами деяких з них, їм мають сплатити майже чверть мільйона гривень.

Мати Дениса Камченка ще працює на заводі. Сам чоловік звільнився. Їхній родині підприємство заборгувало майже 250 тисяч гривень, розказав Денис. Зараз він звернувся до суду, за місяць має відбутися засідання.

"Я сам звільнився, бо, по-перше, заборгованість була доволі висока. Я не бачив, як завод взагалі планує розрахуватися, за рахунок чого буде жити. Мені заборгували десь 20-21 рік. Якщо вам цікава сума, то мені заборгували 43 тисячі, а також компенсація за невиплачені з того часу гроші - це 47 тисяч", - каже Денис Камченко.

З 2020 року заробітну плату не отримує, розказала Ірина Сухін, яка пропрацювала на заводі 30 років. З весни минулого року підприємство стоїть.

"Багато людей уже подали до суду, отримали рішення на руки, але нічого не відбувається. Середній вік працюючих на заводі 50 років найменше, 75-80 років - найбльше. З 70-х років нічого не мінялося, не придбалося. Були шлатор, були трумф купили 2001 року. І вони кажуть, що це нове обладнання? Всі роки незалежності ми отримували зарплату завжди із затримкою, місяць затримки - це було в нас нормально", - говорить працівниця заводу.

Юрій Капустін звільнився рік тому, пропрацювавши 9 років.

"Микитин Ярослав Іванович поплескав мене так по плечу і сказав: «Не хвилюйтеся, до вересня місяця все налагодиться. Ми ще нікого не кидали». Ну, от і чекаю. У мене заборгованість не така велика, близько 18 тисяч, а є у людей і по сто, і більше", - каже чоловік.

У листопаді, грудні минулого року і в січні цього працівники заводу збирались поспілкуватись із керівництвом з приводу простою підприємства та невиплати грошей. На зараз ситуація не змінилася, розказала Ірина Сухін. Суспільне зв’язалось із головою правління підприємства Ярославом Микитиним. Заборгованість по зарплаті дійсно велика, прокоментував він. Цифри телефоном називати не став. Близько 400 працівників заводу не отримують грошей майже рік.

"Так сталося, що Укрзалізниця через відсутність фінансування або складнощів з ним, зробила передоплату. Відсотки від вартості машини. А машини дуже дорогі, на таку суму, яку проавансували, ми роботу виконали. Немає чим платити заробітну плату, немає чим платити за електроенергію, немає чим платити матеріали і комплектацію. Собівартість однієї машини - десь 88-90 % від ціни, на яку підписаний договір", - каже Ярослав Микитин.

Замовлення на два роки є, сказав Ярослав Микитин, грошей, щоб виконувати їх, немає. До того ж на підприємстві через несплату відключили електроенергію. Каховський завод електрозварювального устаткування зупинився у травні 2021 року. Керівник сподівається, що найближчим часом ситуація зміниться на краще.

"Дійсно, заборгованість по заробітній платі. Далі процедура така, що виставляється на продаж якесь майно заводу, якісь частини заводу - все те, що пройшло через суди, використовується. Я думаю, що завод проданий не буде", - каже керівник заводу.

Суспільне продовжить стежити за ситуацією на підприємстві.

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