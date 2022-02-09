На Чернігівщині працівникам заборгували понад 23 мільйони гривень зарплати

Станом на 1 січня 2022 року працівникам підприємств, установ та організацій Чернігівської області вчасно не виплатили 23 мільйони 600 тисяч гривень нарахованої заробітної плати. Це на 45% більше, ніж рік тому.

Такі дані оприлюднили в головному управлінні статистики Чернігівської області.

Зокрема, три чверті суми боргу припадає на промислові підприємства, 17% – на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності.

Згідно з даними, 74% боргу утворилося в Чернігівському районі. У Ніжинському районі сума невиплаченої зарплати складає 22%.

Вчасно не отримали заробітну плату 815 працівників, кожному з яких заборгувалив середньому 29 тисяч гривень.

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