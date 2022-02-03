Мешканці відомчого гуртожитку на Херсонщині знову живуть без світла та тепла

Без електрики та тепла живуть люди у відомчому гуртожитку Каховського заводу електрозварювального устаткування на Херсонщині. Від електропостачання їх знову відключили через заборгованість.

Галина живе разом із чоловіком і двома доньками. Щоб хоч якось зігрітися вночі, сплять у верхньому одязі. Поки жінка розказує, з рота іде пара - у кімнаті+4.

"Спимо під трьома ковдрами у рукавицях, шапках. Одягаю валянки зверху, двоє шкарпеток. Ми як бомжі. Купу пляшок з водою нагріваємо собі, щоб хоч ноги грілись", - говорить мешканка гуртожитку", - каже мешканка гуртожитку.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне Херсон

Відключили гуртожиток від електропостачання за місяць до Нового року. 12 січня будинок під'єднали до магазину. З місцевого бюджету за це перерахували 40 тис. грн. Електроенергію до гуртожитку подавали за розкладом: зранку півтори години і ввечері – три. З 27 січня гуртожиток, що належить каховському заводу електрозварювального устаткування, знову без електроенергії і опалення, розказала Ніна Полегенько. Дріт, що був підключений до сусіднього магазину, відрізали, на власника наклали штраф.

"Телефон не можна зарядити. Ходимо по сусідах і просимо, щоб вони зарядили. У сусідніх будинках є світло. А у нас ні світла, ні опалення. Ось так і живемо. Нам сказали, що 15-го завод запрацює і питання наше вирішиться. А 27 січня взагалі світло у нас вимкнули", - розповіла Ніна Полегенько.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне Херсон

На кухні стоять газові балони, які дав завод. Одного балону вистачило менше, ніж на місяць, розказує жінка. Їм поставили два балони, а коли газ закінчився, люди тиждень були без газу. Ніна Полегенько говорить, наразі заправили лише один балон, другий стоїть пустий.

Еммі Сидоренко - 84 роки, жінка освітлює кімнату свічками. Пенсіонерка збирається лягати на стаціонар до місцевої лікарні - там тепло. Каже, не працює холодильник, а коли світло дають, він трохи замерзає і вона кладе продукти.

Зустріч мешканців гуртожитку, робітників і керівництва заводу та адміністрації міста, анонсована на 3 лютого, не відбулася. Директора на підприємстві сьогодні не було, розказала Ірина Сухін. Жінка раніше тут працювала.

"Ми подзвонили в мерію і нам сказали, що директор на лікарняному з 18 січня. Зараз він у Києві. На нашому засідання він нам сказав, що у нього не має ніякої інформації щодо гуртожитку. Чому він не має, я не знаю. А він вважається представник і керівник заводу. Так, він не господар, але він керівник", - розповіла колишня працівниця.

На сайті заводу у списку контактів Суспільне знайшло телефон комерційного директора Сергія Духа. Чоловік сказав, що він неуповноважений коментувати. І має узгодити питання з генеральним директором.

Охорона на прохідній заводу підтвердила слова інших співробітників: підприємство зараз стоїть без електроенергії, жоден цех не працює. 3 лютого керівництва не було на місці.

Комерційний директор більше не виходив на зв'язок, тому не вдалося дізнатися позицію керівництва заводу. Суспільне шукатиме можливість отримати коментарі адміністрації підприємства, щоб оприлюднити їх.

Що відомо:

У Каховці мешканці гуртожитку півтора місяця живуть без електрики та опалення через заборгованість. Завод, якому належить гуртожиток, не перераховує гроші за комунальні послуги, хоча люди говорять, що сплачують систематично.

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