На Херсонщині директор підприємства незаконно видобув пісок на 2,5 млн гривень

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику підприємства, який незаконно видобув пісок на території Олешок і продав його. Сума збитків оцінюється у 2,5 млн гривень.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

У 2020 році підозрюваний за договором зобов’язався поставити пісок, добутий у законний спосіб. Однак, зробив він це спецтехнікою з порушенням правил використання надр та екологічного законодавства. Та підписав видаткові накладні, на підставі яких продав цей пісок.

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіка можуть оштрафувати на суму від 6800 до 15300 гривень, або арештувати на строк до шести місяців, або позбавити волі від трьох до шести років та позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також:

На Херсонщині прокуратура вимагає повернути землю вартістю понад 100 мільйонів гривень

Розтратили з бюджету зайві 1,8 млн грн. На Херсонщині судитимуть військовослужбовця

На Херсонщині СБУ викрила незаконну схему передачі понад семи гектарів лісу у приватну власність

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber