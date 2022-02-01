Слідчі ДБР завершили розслідування щодо офіцера морської охорони прикордонної служби. Через недбалість чоловіка держава втратила 1,8 млн гривень під час ремонту гуртожитку на Херсонщині.

Про це написано на сайті Державного бюро розслідувань.

Як ідеться у повідомленні, 2019 року військовослужбовець був головним інженером з технічного нагляду Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.

Фото: Державне бюро розслідувань

Під час реконструкції гуртожитку він вирішив "пришвидшити" цей процес та підписав акти робіт, не звіривши їх з обсягом, передбаченим документацією.

Фото: Державне бюро розслідувань

У результаті з державного бюджету на рахунок приватного підприємства безпідставно перерахували зайві 1,8 млн гривень.

Чоловік обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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