Служба безпеки України викрила незаконну схему передачі понад семи гектарів Державного лісового фонду на Херсонщині у приватну власність.

Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Правоохоронці встановили, що органи місцевого самоврядування всупереч чинному законодавству передали у приватну власність понад 7 га лісу неподалік від Олешок. Наразі усі виведені з державної власності ділянки за документами є землями громадської забудови.

Відповідно до Лісового кодексу України, передавати у власність чи надавати у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності, має повноваження лише Кабінет міністрів України. Зміна цільового призначення цих земель передбачає вирубку насаджень, які мають захисну функцію та стримують розповсюдження піщаних масивів.

Наразі Олешківська окружна прокуратура у відповідь на звернення СБУ звернулася до суду з вимогою повернути у державну власність землі лісового фонду та скасувати незаконне розпорядження про передачу державних земель у приватну власність.

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