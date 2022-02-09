Велосипедист з Донеччини виборов "бронзу" на Гран-прі в Туреччині

Велосипедист з Донеччини Анатолій Будяк виборов третє місце на міжнародних змаганнях з велосипедного спорту в Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА.
Змагання з велосипедного спорту на шосе "Grand Prix Alanya" відбувались 5 лютого в Аланії.
фото: Velo Alanya
"За підсумками перегонів на дистанції 147.2 км, де змагалося 156 учасників, Анатолій Будяк фінішував у групі з чотирьох спортсменів із результатом 3:40:55", — йдеться у повідомленні.
Перше місце у змаганнях посів італієць Алессіо Мартінеллі, а друге — норвежець Сіндре Кульсет.
За інформацією управління фізичної культури та спорту, 26-річний Анатолій Будяк у 2020 році виступав на Олімпійських іграх у Токіо.
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