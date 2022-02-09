У львівських трамваях тестуватимуть режим економії опалення. Що це означає

З 14 лютого у львівських трамваях розпочинають тестувати режим економії опалення в салонах. Відтак пасажири самостійно відкриватимуть та закриватимуть двері, натиснувши на відповідну кнопку. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП "Львівелектротранс" тестування такого режиму триватиме до 31 березня у салонах трамвайних вагонів КТ4-D і марки "Електрон".

Доступ на відкривання дверей у трамваях, де це передбачено, водії електротранспорту надаватимуть пасажирам постійно, окрім годин пік в будні дні (з 7:00 по 10:00 та з 16:00 по 20:00), а також ситуативно, зважаючи на наявність пасажирів на зупинках.

"Ми звертаємося до наших пасажирів з проханням бути уважними і доброзичливими та допомагати людям поважного віку, дітям та гостям нашого міста, які можуть не відразу зорієнтуватися, як діяти на зупинках або у салоні трамваїв у "непікові" години", — каже фахівчиня зв’язків з громадськістю ЛКП "Львівелектротранс" Ольга Бачинська.

Відповідно до наказу директора підприємства, опалення у салонах трамваїв та тролейбусів вмикає водій при зниженні температури довкілля до -2 градусів і нижче.

Що відомо

13 січня у Львові стартував перший етап впровадження е-квитка. Відтак, в тестовому режимі запрацювала автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті. На цьому етапі тестують обладнання та систему загалом, допомагають пільговим категоріям адаптуватися до користування персоніфікованими картками

До кінця лютого можна здійснювати пільгові поїздки і на основі звичайних посвідчень. Для пасажирів продовжує діяти готівкова форма оплати за проїзд. Вартість незмінна – 10 грн.

Єдиний електронний квиток — "ЛеоКарт" — охоплюватиме всі види громадського транспорту Львова: це трамвай, тролейбус, автобус та дасть можливість пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати.

Увесь львівський громадський транспорт, а це близько 750 маршруток, трамваїв та тролейбусів, уже обладнали валідаторами – це пристрої для зчитування ЛеоКарт.

У 2017 році е-квиток у Львові обіцяли запровадити через 9 місяців. Тобто на початку 2019 року. Згодом дату впровадження перенесли на 2020 рік, а ще пізніше — на 2021.

У грудні 2020 року, оголосили про збір документів для виготовлення пільгового е-квитка. Тоді документи подали 8 тисяч жителів Львівської громади.

Запровадження електронного квитка у Львові коштує понад 11 мільйонів євро.

У квітні у львівських трамваях встановили перші валідатори. Це пристрої для зчитування електронного квитка. Наразі вони працюватимуть у тестовому режимі.

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