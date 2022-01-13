Від 13 січня у Львові впроваджують е-квиток. Це перший етап реалізації проєкту. На разі користуватись е-квитком можуть пільговики, які отримали персональні картки. Так перевірятимуть, як працюють валідатори – спеціальні апарати для зчитування е-квитка та система загалом.

Ціна квитка на проїзд у громадському транспорті міста не зміниться.

"Перші тестові валідації відбулися. Тобто, сам технічний процес він ще в процесі налагодження, є ще ряд технічних моментів, які треба налаштувати. Але, власне, тому і передбачалося поетапне впровадження електронного квитка. Ми зараз без якихось суттєвих ризиків і, відповідно, без суттєвих незручностей, труднощів і дискомфорту для пасажирів, можемо доопрацювати ті чи інші моменти", — каже директор міського департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Також паралельно із транспортними картками "ЛеоКарт", пільговики зможуть користуватись і своїми посвідченнями, які дають право на безкоштовний проїзд. У Львові впроваджувати е-квиток обіцяють у кілька етапів.

Що відомо

Єдиний електронний квиток — "ЛеоКарт" — охоплюватиме всі види громадського транспорту Львова: це трамвай, тролейбус, автобус та дасть можливість пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати.

Увесь львівський громадський транспорт, а це близько 750 маршруток, трамваїв та тролейбусів, уже обладнали валідаторами – це пристрої для зчитування ЛеоКарт.

У 2017 році е-квиток у Львові обіцяли запровадити через 9 місяців. Тобто на початку 2019 року. Згодом дату впровадження перенесли на 2020 рік, а тепер — на 2021.

У вересні 2020 року до Львова завітала команда чеських фахівців, яка впроваджуватиме е-квиток у місті.

У грудні 2020 року, оголосили про збір документів для виготовлення пільгового е-квитка. Тоді документи подали 8 тисяч жителів Львівської громади.

Запровадження електронного квитка у Львові коштує понад 11 мільйонів євро.

У квітні у львівських трамваях встановили перші валідатори. Це пристрої для зчитування електронного квитка. Наразі вони працюватимуть у тестовому режимі.

Станом на жовтень 2021 року документи на виготовлення карток для пільгового проїзду подали 63 468 тисяч львів'ян.

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