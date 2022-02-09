На Тернопільщині створили першу добровільну пожежну команду

Першу в області добровільну пожежну команду створили в селі Максимівка Збаразької громади. Зараз до неї входить 20 чоловіків. Про це розповів Суспільному ініціатор створення бригади Михайло Хомишак.

За його словами, мають свою пожежну машину, яка залишилася від колгоспу. Її відремонтували та обладнали всім необхідним.

Також Збаразька міська рада виділила чоловікам приміщення, в якому пожежники-добровольці хочуть відкрити спортзал. Зараз чекають відповіді від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка має легалізувати їхню команду.

Допомагати погодилися також благодійники з-за кордону.

"Основна ідея створення команди – залучити молодь і допомагати пожежникам під час надзвичайних ситуацій", – каже Михайло Хомишак.

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