В громаді на Тернопільщині створили першу патронатну сім’ю

Першу патронатну сім’ю створили в Збаразькій громаді. Нею стало подружжя Вадима та Оксани Петрових. Вони отримали останні документи, уклали угоду з громадою і тепер можуть брати дітей на виховання.

Вадим розповідає, загалом готові взяти на виховання трьох дітей:

"Ми би хотіли десь дітей до 4-5 років, але якщо треба буде забрати дитину 14-15 років".

Оксана та Вадим разом майже 30 років. Своїх дітей у подружжя немає, тому хотіли всиновити. Коли пішли на курси вихователів, то дізналися, що зараз громаді потрібні патронатні сім’ї.

"Ми давно мали такі мрії. Я не знаю, скільки мені було років, коли ми ходили в центр такий і хотіли, щоб нам дали дитину. В нас не було площі, бабця була і нам не виходило. А тепер вже ми погодилися. Ми лишилися вдвох, то ми так вирішили, що можна собі для себе пожити", – каже Оксана.

"Коли подивишся новини, скільки життів один коронавірус забрав, скільки війна забрала, а діти бідні ще страждають за поведінку своїх батьків", – каже Вадим.

На запитання, як виховуватимуть дитину, яка житиме в сім’ї, відповідають так:

"Діти сприймають любов. Вони хочуть, щоб їх любили. Любов – найперше. У Євангелії написано, що любов перемагає багато гріхів. Але любов – це найважче, що є. Бо ти повинен часом мовчати і часом вміти терпіти", – каже Оксана.

Приблизно через місяць у цю сім’ю планують влаштувати 14-річну дівчину. Про це розповів керівник служби у справах дітей Збаразької громади Юрій Мархивка.

"В даний час ми розглядаємо можливість влаштування в цю сім’ю однієї дитини, яка вже тривалий час перебуває в закладі інституційного догляду. Найближчим часом, думаю, це питання буде вирішено. Дівчинка з сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Вже тривалий час йде справа про відібрання її від батьків. В даний час справа в суді і дитина перебуває в інтернатному закладі", – розповів Юрій.

Юрій Мархивка каже, щороку в Збаразькій громаді з неблагополучних сімей вилучають 2-3-ьох дітей. Раніше їх влаштовували в реабілітаційні центри та дитбудинки. Тепер деяких з них віддаватимуть на виховання у патронатні сім’ї. Там діти можуть перебувати до трьох місяців. Після цього їх повертають в сім’ю, або шукають прийомну. Патронатні сім’ї отримують від держави заробітну плату – приблизно 14 000 гривень та виплати на дитину, залежно від її віку, розповів Юрій Мархивка.

Зараз на Тернопільщині є 6 патронатних сімей. Про це розповів начальник обласної служби в справах дітей Ростислав Дрозд.

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