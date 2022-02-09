В одеських лікарнях 358 пацієнтів з COVID-19 перебувають у тяжкому стані

У лікарнях Одеси перебувають 520 пацієнтів з COVID-19, з них 358 – у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

В інфекційній лікарні займаються лікуванням 207 пацієнтів з коронавірусом. З них шість осіб на ШВЛ. У лікарні №5 перебувають 74 людини, лікарні №1 – 45 хворих, лікарні №10 – 66 пацієнтів, лікарні №8 – 27 людей. Діти, хворі на COVID-19, потрапляють до дитячої міської лікарні №3. Наразі там 84 неповнолітніх.

Вільні місця та концентратори

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в Одесі вільні 532 ліжка. У центрах первинної медико-санітарної допомоги вільні 260 кисневих концентраторів.

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