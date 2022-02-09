Проти тарифів та забудови: біля Одеської міської ради протестують люди

9 лютого біля Одеської мерії на Думській площі розпочалися три мітинги. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка присутня на місці події.

Перед початком сесії міської ради люди висловлюють протест через високі тарифи, будівництво на Бочарова та проблеми у недобудованому жилому комплексі.

ОНОВЛЕНО 12:03

Під час сесії Одеської міської ради мер міста Геннадій Труханов розповів, що вважає протести на Думській площі проплаченими.

"Те, що сьогодні відбувається під стінами, вас також ввели в оману. Платні мітинги, які проводяться. Я вам можу розповісти – хто, за які кошти й що робиться в Одесі" – зазначив Труханов.

Учасниця акції Інга Пінова розповіла, що люди, які проживають у будинках на вулиці Бочарова 53, 35, 55 та 45, вимагають зупинити будівництво ЖК SunCity та захват прибудинкової території.

До мітингувальників вийшли директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова та директорка департаменту міського господарства Наталія Мостовських. Вони повідомили, що для будинків, в яких ще немає лічильників, планують виділити кошти на встановлення обладнання.

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